Lockdown e mancata zona rossa, i magistrati indagano e Conte si contraddice (Di venerdì 7 agosto 2020) Da uno dei verbali desecretati emerge che gli esperti del Comitato tecnico scientifico suggerirono di chiudere i comuni di Alzano e Nembro a inizio marzo. Ma il Premier aspettò 6 giorni che potrebbero essere stati fatali. Dopo giorni di attese e un braccio di ferro giuridico almeno 5 dei verbali prodotti dal Comitato tecnico scientifico … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

