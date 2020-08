Juventus-Lione, i diffidati bianconeri a rischio squalifica (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ uno il diffidato della Juventus a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match contro il Lione, infatti, è in diffida Blaise Matuidi: in caso di ulteriore giallo per il giovane francese, arriverebbe un turno di stop. Qualora invece non dovesse arrivare l’ammonizione, il giocatore in questione non sarebbe più in diffida nei quarti a causa del nuovo regolamento della competizione. IL REGOLAMENTO DEI diffidati Leggi su sportface

