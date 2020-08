Juve, parla Agnelli: il suo intervento sul futuro di Sarri, Ronaldo e la dirigenza (Di sabato 8 agosto 2020) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato ai microfoni di Sky nel post gara che ha visto la sua squadra salutare la Champions League per via dell’eliminazione contro il Lione. Queste le sue parole. “La Champions League è stata deludente per noi, i tifosi e i giocatori. Se prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo, e dev’essere la Champions. Uscire così ci deve lasciare delusi, ci prenderemo qualche giorno per fare valutazioni in vista della nuova stagione per un rinnovato entusiasmo”. “Valutazioni anche sull’allenatore? Sì, certo. Faccio un discorso di società, la Juve ha obiettivi che devono essere onorati sia in casa che all’estero. Abbiamo grandi giocatori, il migliore della storia della Champions. Si deve ripartire con un ... Leggi su calcioweb.eu

