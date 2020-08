Il cinghiale gli ruba il computer portatile e lui gli corre dietro: l’esilarante avventura di un nudista a Berlino (Di venerdì 7 agosto 2020) A Berlino un nudista è stato immortalato mentre correva in un noto centro di balneazione dopo che la sua borsa, che conteneva il suo computer portatile, è stata rubata da un cinghiale. A quanto pare si è dato all’inseguimento dell’animale e dei suoi due maialini che con calma avevano anche mangiato una pizza dal suo zaino, prima di allontanarsi con il computer. Adele Landauer, che ha immortalato questi incredibili quanto esilaranti momenti, ha mostrato all’uomo le foto prima di pubblicarle online. “Ha riso profondamente e mi ha autorizzato a renderli pubblici”, ha detto. Guarda la gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.L'articolo Il ... Leggi su meteoweb.eu

Ste_Gualdoni : RT @Corriere: Uomo nudo all’inseguimento di un cinghiale: gli aveva rubato il portatile - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Nudista rincorre un #cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale - valebianconero1 : RT @nyxixym: Uomo nudo all’inseguimento di un cinghiale: gli aveva rubato il portatile - MattiaGallo17 : RT @Corriere: Uomo nudo all’inseguimento di un cinghiale: gli aveva rubato il portatile - elenoirebartoli : RT @Corriere: Uomo nudo all’inseguimento di un cinghiale: gli aveva rubato il portatile -