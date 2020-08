Horizon Zero Dawn per PC delude Digital Foundry? (Di venerdì 7 agosto 2020) Horizon Zero Dawn sbarca oggi,7 agosto, su PC dopo il suo lancio iniziale in esclusiva per PS4. Ma come si comporta l'apprezzato gioco dal punto di vista tecnico in questa sua nuova edizione?A questa domanda non poteva che rispondere l'autorevole redazione di Digital Foundry che, puntualmente, ci ha offerto un video in cui sviscera il comparto tecnico del gioco di Guerrilla.Dopo lo straordinario debutto in Death Stranding, il Decima Engine è tornato per il porting dello straordinario Horizon Zero Dawn Complete Edition. Il gioco in sé come sappiamo è sbalorditivo, ma il lavoro di conversione su PC presenta molti bug e numerosi problemi. DF ha esaminato il gioco, basandosi sulla patch del day one con i driver più recenti.Leggi ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HorizonZeroDawn su PC sembra non convincere #DigitalFoundry. - infoitscienza : Horizon: Zero Dawn, la recensione della versione PC del gioco - infoitscienza : Horizon Zero Dawn per PC, l'analisi di Digital Foundry è parecchio critica - videogamerland : Horizon Zero Dawn disponibile da oggi per PC - guilhermozz : so queria horizon zero dawn pra pc -