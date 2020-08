Giugliano prega per il netturbino investito ieri mattina: è ancora in ospedale in gravi condizioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Giugliano. Angelo, 60 anni di Giugliano, è ancora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’uomo è stato investito ieri in via degli Innamorati intorno alle ore 7 del mattino. Il netturbino era intento ad attraversare la strada quando è stato preso in pieno da uno scooter. L’impatto è stato violento … L'articolo Giugliano prega per il netturbino investito ieri mattina: è ancora in ospedale in gravi condizioni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

