‘Gf 16’, Gianmarco Onestini dimentica Adara Molinero tra le braccia di un volto noto in Spagna: ecco di chi tratta! (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) La travagliata relazione con Adara Molinero è ormai solo un lontano ricordo per Gianmarco Onestini. Il ragazzo, dopo essersi classificato terzo al Gf 16, era partito alla volta della Spagna. Lì, con ben due reality, aveva guadagnato un’enorme popolarità che gli ha permesso di intraprendere oggi una carriera musicale. Il suo primo singolo, Maracaná, ha infatti superato il milione di views su Youtube. In campo sentimentale, dopo la Molinero, Gianmarco si era sempre dichiarato single e non c’erano mai state indiscrezioni su di lui. Eppure, ieri sera, è stato proprio il ragazzo a mostrare la sua nuova fiamma. Si tratta di un’ex tronista ed ex corteggiatrice di Mujeres y Hombres y Viceversa, l’adattamento spagnolo di ... Leggi su isaechia

