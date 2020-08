Gattuso: all’andata li abbiamo colpiti sul palleggio, non in contropiede (Di venerdì 7 agosto 2020) Il segreto non è il contropiede. E’ il palleggio. Gattuso legge la sfida di domani contro il Barcellona sui momenti. “All’andata non abbiamo colpito in contropiede, ma sempre sul palleggio. Loro ogni partita hanno tra il 68 e il 75% di possesso palla. Sono a loro agio quando hanno la palla, dobbiamo essere bravi a uscirne anche se fanno pressione ultra-offensiva. Dobbiamo ragionare quando abbiamo palla e quando non la abbiamo. Sembra facile a dirlo ma non lo è. Se pensiamo di avere la presunzione di andarli a prendere alti… hanno grandissima qualità. Bisogna rispettarli e capire la cosa che ci fa meno male”. “Il Barcellona non è una questione di numeri, è la sua metodologia, il suo ... Leggi su ilnapolista

