Formula 1 – FP2 noiose per la Mercedes: Wolff e Allison improvvisano una gara in monopattino [VIDEO] (Di venerdì 7 agosto 2020) La Mercedes domina la seconda sessione di prove libere sulla pista di Silverstone, non solo in pista, ma anche sui social. Toto Wolff e James Allison sono infatti i divertenti protagonisti di un VIDEO diventato presto virale su Twitter e Instagram: i due improvvisano una ‘gara’ in monopattino nel bel mezzo delle FP2 che risulta essere più divertente dello spettacolo in pista! FP2の最中にはしゃぐトト・ヴォルフ…許さない…絶対にだ…#F1JP pic.twitter.com/Xev5HvA1rZ — 春のパンまつり (@harupanDrei) August 7, 2020 L'articolo Formula ... Leggi su sportfair

