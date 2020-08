F1, Racing Point multata e penalizzata di 15 punti: Perez e Stroll ne perdono 7,5 a testa (Di venerdì 7 agosto 2020) La Racing Point è stata multata di 400.000 dollari e penalizzata di 15 punti in classifica costruttori. Accolto parzialmente il ricorso della Renault, che aveva fatto reclamo per via della progettazione irregolare della macchina utilizzando di fatto come modello la Mercedes del 2019. Per quanto riguarda il Gran Premio di Stiria arriva dunque questa sanzione che costa ai piloti Sergio Perez e Lance Stroll 7.5 punti persi a testa in classifica. Solo una reprimenda, invece, per quanto riguarda le gare di Ungheria e di Silverstone, nonostante le specifiche della Racing Point non fossero mutate in queste due gare. Probabile, dunque, che in questo weekend, quello del GP del 70° anniversario, ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 Sarà ancora @HulkHulkenberg ad affiancare Stroll in Racing Point per l'#F170. #Pérez è risulta… - Sport_Mediaset : #F1, speranza #Perez a #Silverstone: chi correrà per la Racing Point? #SportMediaset - Gazzetta_it : #F1 #Perez ancora positivo: #Hulkenberg resta sulla #RacingPoint a #Silverstone - Pall_Gonfiato : #RacingPoint, #Perez ancora positivo al #Coronavirus: al suo posto Nico #Hulkenberg - lucapasotti1 : @mara_sangiorgio Vogliamo parlare della ridicola sanzione data alla Racing Point ormai siamo alla farsa non ha più senso guardare questa F1 -