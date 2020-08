Ex caserma Treviso, situazione esplosiva: positivi 241 immigrati su 281 (Di venerdì 7 agosto 2020) Treviso, 7 ago – situazione incandescente all‘ex caserma Serena di Treviso: una settimana fa erano 137, oggi sale a 246 il numero degli immigrati positivi al coronavirus su 281 ospiti della struttura, a cui vanno aggiunti anche 11 operatori (su 25), che prima risultavano negativi. Fortuna ha voluto che dei circa 130 colleghi di lavoro impiegati nelle aziende in cui lavorano gli stranieri alloggiati nella caserma, i positivi siano soltanto due. Era effettivamente difficile aspettarsi un maggior contenimento del virus, anche alla luce del festino sregolato andato in scena sabato sera che ha visto come protagonisti tutti gli ospiti dell’ex caserma. «Qui ci sono delle gravi responsabilità e altrettanto gravi ... Leggi su ilprimatonazionale

