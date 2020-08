Esplosione a Beirut, nessuna ipotesi è esclusa (Di venerdì 7 agosto 2020) Richieste le immagini satellitari per fare luce sulla dinamica del disastro che ha colpito la capitale libanese Leggi su media.tio.ch

emergenzavvf : #BeirutBlast, squadre #nbcr #vigilidelfuoco italiani al lavoro nello specchio d’acqua portuale di #Beirut, zona del… - DPCgov : #6agosto Esplosione #Beirut Atterrato volo di @ItalianAirForce con squadre NBCR e esperti in verifiche di staticit… - HuffPostItalia : Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - gattolupus : RT @BarbaraRaval: Il porto di Beirut è de facto amministrato dal cognato di #nasrallah capo di #hezbollah. Subito dopo l'esplosione sono en… - GiuliaMagnaniM : RT @Mustapha1508: #Libano un’immagine che ha scosso la nostra umanità?????? Dopo l’esplosione, in un ospedale a #Beirut, un infermiera è corsa… -