Enzo Biagi partigiano, il suo impegno nella Seconda Guerra Mondiale (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo . Il grande giornalista e conduttore televisivo Enzo Biagi nella sua vita ha avuto anche un passato da partigiano. Scopriamone insieme di più. Enzo Biagi è ricordato da tutti per essere stato un grandissimo giornalista e conduttore televisivo, che ha affrontato nella sua gioventù i drammi della Seconda Guerra Mondiale, partecipandovi in veste di partigiano. Biagi … Leggi su youmovies

Dopodomani, 9 agosto, Enzo Biagi compirebbe cent'anni e il suo paese natale dell'Appennino bolognese, Pianaccio, gli dedicherà una giornata commemorativa. Ma per singolare circostanza, la scena del co ...