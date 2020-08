Cristina Donà e Daniele Ninarello: “è così che ti sento, Perpendicolare a me” (Di venerdì 7 agosto 2020) Un tracciato corporeo sulle note delle canzoni della songwriter di Songavazzo in dialogo con il danzatore oggi residente a Torino. Lunedì 10 agosto per Danza Estate e Orlando, nella cornice di Lazzaretto on stage Leggi su ecodibergamo

zazoomblog : Cristina Donà e Daniele Ninarello: così che ti sento “Perpendicolare” a me - #Cristina #Daniele #Ninarello: #sento - cluerlexxx : @kawizbaad indireta é dona kellen cristina - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Cristina Donà - Miracoli - CatelliRossella : Il rock mediterraneo di Cristina Donà protagonista nei Chiostri di San Pietro - microeLyssa : 'Questi dadi Non segnano mai più di dieci Fanno così, per non compromettersi La stanza in cui vivo è un dado Ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Donà La Gdf dona alcol sequestrato a Monopoli per farne gel disinfettante Canale7