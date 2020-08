Confessa l’omicidio dell’amante, ora il colpo di scena: “Non sono stato io” (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha fatto molto clamore la vicenda emersa ieri nel palermitano: un uomo ha Confessato di aver ucciso l’amante nel 2015 e, dopo la sua auto-denuncia, è stato ritrovato il cadavere. Poi, il colpo di scena: lo stesso uomo ha ritrattato tutto e ora afferma di non aver ucciso lui Ruxandra Vesco. La confessione dell’omicidio di Ruxandra È dal 2015 che non si avevano più notizie di Ruxandra Vesco, 33enne rumena di cui è stato ritrovato il corpo in un dirupo del Monte Pellegrino, a Palermo. Il 13 ottobre di quell’anno Ruxandra è stata uccisa con una corda legata attorno al collo per 6 minuti. Tanti dettagli li ha forniti proprio Damiano Torrente, il 46enne che ha Confessato di averla uccisa; alla base del gesto, il fatto che avesse ... Leggi su thesocialpost

