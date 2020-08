Chi è Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Pascale è l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la sua identità è finita sotto i riflettori anche per la presunta “buonuscita” milionaria che, secondo il settimanale Oggi, il leader di Forza Italia le avrebbe dato dopo la rottura. La sua storia affonda le radici nel mondo dello spettacolo e della politica. La biografia di Francesca Pascale Il suo volto ha dominato le cronache rosa per la relazione (naufragata) con Silvio Berlusconi, ma chi è Francesca Pascale? Nata nel 1985 a Napoli, nel suo percorso conta la partecipazione al concorso di bellezza Miss Grand Prix, a 17 anni, e la passione per la politica. In quest’ultimo ambito, ... Leggi su thesocialpost

CarloCalenda : Ho conosciuto questa famiglia in un’area di servizio. Sono persone che hanno davvero bisogno di aiuto. Chi può fac… - pucci_francesca : RT @fpugliese_conad: Chi mette questioni economiche davanti a quelle ambientali vuole fare profitto sul futuro dei suoi figli. @guardian h… - infoitcultura : Chi è Francesca Pascale [Video] - LaFatinaBlu : @Giorgio00421018 @Elettra975 @CattivissimoGru @BlackEy38828355 @bdsm_lover @mywolf8_ @Xyz29503849 @ilSemiD… - maurazamir : RT @FedericaMagnano: Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa più accorge… -