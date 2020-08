Carlo Nordio, Lockdown: ora il governo deve spiegare al Parlamento perchè lo ha fatto. (Di venerdì 7 agosto 2020) Atteggiamento “singolare”: tanto ritardo nell’adottare certe cautele dove erano da subito necessarie, tanta fretta nell’estenderle anche dove potevano essere sostituite da altre meno gravose. Carlo Nordio propone un’analisi all’interno di un articolo publicato su Il Messaggero. Partiamo dall’inizio. Primo verbale, quello del 28 febbraio, con il quale il Cts comunica l’esigenza di “rivedere opportunamente e proseguire con le misure di contenimento adottate” poiché Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, “presentavano una situazione epidemiologica complessa”. Ricordiamo quanto accaduto. Mentre Veneto, aveva già da settimane preso le cauetele, la Lombardia era stata restia a imporle. Perchè il governo ha deciso di aspettare dieci giorni dopo ... Leggi su ilparagone

Carlo Nordio La desecretazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico

Il commento più tosto contro Conte sul lockdown nazionale (non suggerito dal Comitato tecnico scientifico) è stato quello del magistrato Carlo Nordio pubblicato dal quotidiano Il Messaggero di Caltagi ...

La desecretazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, con le relative misure proposte al Governo per affrontare l'emergenza del Coronavirus quando stava diffondendosi nel Paese, solleva una ...

Il commento più tosto contro Conte sul lockdown nazionale (non suggerito dal Comitato tecnico scientifico) è stato quello del magistrato Carlo Nordio pubblicato dal quotidiano Il Messaggero