Busquets: «Napoli squadra forte. Tecnico e giocatori di grandissimo livello» (Di venerdì 7 agosto 2020) Busquets ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli, parole sincere ma condite di amarezza per la sua assenza Busquets ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli, parole sincere ma condite di amarezza per la sua assenza. PROVEREMO A FAR GOAL- «Siamo positivi, giocheremo al 100%. Proveremo a segnare un gol, se lo faremo la gara andrà bene. Tutto ciò che porta miglioramento è il benvenuto. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. E’ una partita importante, a eliminazione diretta. Abbiamo molta voglia di continuare in questa competizione e andare alla Final Eight. Giocare contro il Napoli non è semplice, hanno un grande allenatore e giocatori di ... Leggi su calcionews24

