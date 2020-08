Brugherio, è stata strangolata dal marito l'anziana morta in ospedale (Di venerdì 7 agosto 2020) Brugherio, Monza Brianza,, 7 agosto 2020 - Un uomo di 80 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie, Teresa Rosalba Roccca, di 86 anni, deceduta questa mattina in ospedale a Vimercate, dopo tre ... Leggi su ilgiorno

