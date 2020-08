Basket Eurolega, morto Michael Ojo ex Stella Rossa Belgrado (Di venerdì 7 agosto 2020) Era un allenamento come tanti. Per un giocatore che, a 27 anni, cercava di tenersi in forma mentre cercava la sua nuova casa. Michael Ojo è morto così, per un infarto improvviso venerdì mattina a ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : Tragedia a Belgrado: il centro della Stella Rossa Michael Ojo muore a 27 anni per attacco cardiaco. Stava facendo… - Gazzetta_it : Muore per infarto a 27 anni: chi era Michael Ojo, l’ex Stella Rossa che ha scioccato l’Eurolega - sportli26181512 : Michael Ojo muore a 27 anni: infarto in allenamento: Tragedia nel mondo del basket: lo statunitense di origine nige… - sportli26181512 : Michael Ojo muore a 27 anni: infarto in allenamento: Tragedia nel mondo del basket: il cestista nigeriano, ex Stell… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Delaney: “Milano, sono qui per l’Eurolega. Io e Rodriguez super coppia perché...” -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega Delaney: “Milano, sono qui per l’Eurolega. Io e Rodriguez super coppia perché...” La Gazzetta dello Sport Muore per infarto a 27 anni: chi era Michael Ojo, l’ex Stella Rossa che ha scioccato l’Eurolega

Ojo era nato a Lagos, Nigeria, il 5 gennaio 1993. Era un centro di 216 cm e 140 kg che, dopo 5 anni a Florida State, era sbarcato in Serbia per le sue prime esperienze da professionista. La Stella Ros ...

Dal riscatto alla morte. Ojo stroncato da un infarto a soli 27 anni

Nel basket aveva trovato un riscatto sociale, ma la sua vita è stata spezzata a soli 27 anni. Michael Ojo è morto durante un allenamento a Belgrado, strocato da un arresto cardiaco mentre stava effett ...

