Autostrade, al via l'unico fine settimana da bollino nero dell'estate (Di venerdì 7 agosto 2020) Al via l'unico weekend da bollino nero per il traffico intenso dell'estate 2020 con più di 4 italiani su 10 che quest'anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. E' quanto emerge dall'... Leggi su tgcom24.mediaset

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Autostrade, al via l'unico fine settimana da bollino nero dell'estate #autostrade - MediasetTgcom24 : Autostrade, al via l'unico fine settimana da bollino nero dell'estate #autostrade - salvalente11 : RT @christianrocca: Il pedaggio Di Maio e Conte faranno pagare agli italiani il pasticcio sulle autostrade - MianiAttilio : Dl Agosto, Gualtieri: 'C’è l’intesa,no licenziamenti'- Tasse, si va verso il rinvio - Via libera a superbonus e sis… - enanias : RT @christianrocca: Il pedaggio Di Maio e Conte faranno pagare agli italiani il pasticcio sulle autostrade -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade via Autostrade, al via l'unico fine settimana da bollino nero dell'estate TGCOM Calenzano, riapre il sottopasso in via Vittorio Emanuele

Rispettati totalmente i tempi per la riapertura del sottopasso di via Vittorio Emanuele a Calenzano, il cui cantiere è stato rimosso ieri sera. I lavori, a cura di Autostrade, erano iniziati il 4 magg ...

Complanarina, espropri tra un mese

La comunicazione è arrivata per posta due giorni fa ad una cinquantina di persone, tra residenti e titolari di società e imprese tra Modena e San Donnino, Spilamberto e Castelnuovo: fra un mese Autost ...

Rispettati totalmente i tempi per la riapertura del sottopasso di via Vittorio Emanuele a Calenzano, il cui cantiere è stato rimosso ieri sera. I lavori, a cura di Autostrade, erano iniziati il 4 magg ...La comunicazione è arrivata per posta due giorni fa ad una cinquantina di persone, tra residenti e titolari di società e imprese tra Modena e San Donnino, Spilamberto e Castelnuovo: fra un mese Autost ...