10 cornici fai da te pronte in 5 minuti e bellissime da regalare! (Di venerdì 7 agosto 2020) A volte basta davvero poco, anzi pochissimo per creare dei pezzi unici e perchè no, anche di grande designe! Ed è proprio il caso delle creazioni che vi proponiamo oggi. Semplici, con elementi naturali ma sopratutto di riciclo, eppure il risultato è davvero originale e bello da regalare! Vi basterà pochissimo tempo per poter creare una cornice davvero originale e che entusiasmerà sia voi che la persona a cui la regalerete! Occorrente: una tavola di legno della tempera qualche stancil (questo dipende poi dal progetto che sceglierete) spago colla a caldo puntine da disegno decorazioni a vostro piacimento Sono cornici davvero semplici ma di grande effetto, le decorazioni possono variare a secondo del vostro gusto. Potrete aggiungere: conchiglie, perle, fiori, pietre, sacco e tantissimi altri materiali per arricchire le ... Leggi su pianetadonne.blog

