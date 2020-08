Uomini e Donne: Veronica e Giovanni di nuovo in crisi, le ultime notizie sulla coppia (Di giovedì 6 agosto 2020) Pare ci sia aria di crisi, di nuovo, nella coppia che si è formata a Uomini e Donne. Ecco che cosa sta succedendo Uomini e Donne: Veronica e Giovanni di nuovo in crisi Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono conosciuti a Uomini e Donne nella scorsa stagione. Lei usciva da una storia molto complicata con il suo ex fidanzato e anche da una frequentazione, finita molto male, con Armando Incarnato. Veronica e Giovanni si sono avvicinati prima del lockdown ma la situazione legata al Coronavirus non ha impedito loro di rimanere in contatto. Tornati in studio nelle ultime ... Leggi su kontrokultura

