Tel Aviv abbraccia Beirut e si tinge dei colori della bandiera libanese (Di giovedì 6 agosto 2020) La facciata del Comune di Tel Aviv in Piazza Rabin illuminata con i colori della bandiera libanese. Lo ha annunciato il sindaco Ron Huldai. “L’umanità - ha scritto su Twitter - viene prima di ogni conflitto e i nostri cuori sono con il popolo libanese in questo terribile disastro”.Messaggi di solidarietò sono stati inviati da tutto il mondo all’indiritto di Beirut, profondamente colpita dalla doppia esplosione che ha danneggiato quasi la meta’ della capitale libanese, facendo almeno 113 morti e migliaia di feriti. La Tour Eiffel ha annunciato che spegneraà le sue luci a mezzanotte per “solidarietaà con la popolazione di Beirut e del Libano”.Ieri ... Leggi su huffingtonpost

