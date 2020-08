"Sveglia, bagno, poi colazione" Il regime del Cts per i bambini (Di giovedì 6 agosto 2020) Giorgia Baroncini Desecretati i documenti che sono stati alla base delle decisioni prese con i Dpcm. In quello del 30 marzo, il Cts proponeva un decalogo per i bambini durante il lockdown Sono stati pubblicati sul sito della fondazione Luigi Einaudi i verbali desecretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prodotti dal Cts per l'emergenza coronavirus. In una delle cinque relazioni (datate 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020), che sono state alla base delle decisioni prese con i diversi Dpcm dal governo, il Comitato tecnico scientifico proponeva un decalogo per i bambini durante il lockdown. Nel verbale numero 39 del 30 marzo al paragrafo "Raccomandazioni per bambini" si possono leggere una serie di consigli per i più piccoli "al fine di migliorare la qualità della loro vita". Un ... Leggi su ilgiornale

Nel verbale di fine marzo infatti si può trovare anche il modello-tipo di una giornata per i più piccoli. Sedici punti che vanno dalla sveglia alla buonanotte passando per le "attività 'scolastiche', ...

Verbali Coronavirus desecretati: Cts consigliava anche la giornata tipo per i più piccoli

Non solo pareri tecnico-scientifici e raccomandazioni da seguire a causa della diffusione del coronavirus. Durante il lockdown il Comitato Tecnico Scientifico istituito dal governo forniva anche indic ...

