Sparatoria per la droga alle case popolari di San Basilio, un uomo in fin di vita. (Di giovedì 6 agosto 2020) Segnali di una guerra criminale in atto per la ridefinizione della spartizione delle piazze di spaccio a San Basilio. Due colpi di pistola, uno in testa e l'altro all'addome hanno ridotto in fin di ... Leggi su leggo

MSF_ITALIA : Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 ann… - leggoit : Roma, sparatoria per la droga alle case popolari di San Basilio, un uomo in fin di vita. - platform934_HP : Appena letto che diceva che 'meglio morire per una sparatoria in America che per i terremoti' (cioè intendeva per i… - AltgernonCor : 'Attivista adolescente che protestava per la rimozione dei fondi alla polizia, morto in una sparatoria a Chicago' - greyscapshawj : Applauso a me che ho skippato quasi tutta la puntata con la troupe televisiva post sparatoria per vedere le scene d… -