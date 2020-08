Sky: nuovi controlli per Insigne nel pomeriggio (Di giovedì 6 agosto 2020) È la giornata decisiva per Lorenzo Insigne. Oggi il capitano capirà se potrà esserci sabato sera al Cam Nou contro il Barcellona per aiutare i compagni ad approdare ai quarti di Champions. Insigne questa mattina ha svolto terapie e parte del lavoro in gruppo, mentre, come riporta Sky Sport, nel pomeriggio ci saranno altri controlli e si avrà un quadro più chiaro circa l’infiammazione all’adduttore. Per quello che riguarda l’edema osseo si suppone che sia completamente assorbito, anche grazie alle infiltrazioni che verranno fatte ancora prima del match, ma c’è da capire a che punto è la risoluzione del problema muscolare. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il responso finale, ma in casa Napoli filtra un discreto ottimismo L'articolo ... Leggi su ilnapolista

