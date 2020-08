Roma, rialzo in borsa dopo l’annuncio del passaggio a Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è passata ufficialmente al gruppo Friedkin nella notte e in borsa si apre con un deciso rialzo. Il titolo del club giallorosso avanza nel listino del 3.7%, con le azioni pagate 0.579 euro l’una. L’accordo è arrivato alle prime ore dell’alba in Italia e l’azionista di maggioranza della società giallorossa James Pallotta ha firmato la cessione al gruppo Friedkin per una cifra di poco inferiore a 600 milioni di euro. Leggi su sportface

