Portici, calci e pugni fuori al pub: aggredito 21enne dal branco (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Una tranquilla uscita estiva si è trasformata in un incubo per un giovane 21enne di Ercolano che è stato aggredito e picchiato violentemente ieri notte. Intorno alle 4, fuori ad un pub a Corso Garibaldi a Portici, il 21enne è stato accerchiato e picchiato da almeno quattro ragazzi. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'aggressione ma si pensa che sia scaturita da una lite innescata per futili motivi. calci, pugni e spintoni hanno ferito il ragazzo che ha riportato danni alla testa. Dopo l'aggressione il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale dove i sanitari hanno accertato che le ferite guariranno nel giro di ...

