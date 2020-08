Notizia bomba per i Samsung Galaxy S10, Note 10 e altri top di gamma: aggiornamenti per 3 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Forse a qualcuno sarà passata inosservata una gran bella Notizia per i Samsung Galaxy S10, i Galaxy Note 10 e gli altri top di gamma a seguire, ossia quelli che sono stati presentati nel 2019. Durante l'evento Unpacked 2020 di ieri 5 agosto durante il quale sono stati presentati i Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2 e molto altro, è stata dichiarata la nuova politica software del produttore. Quest'ultimo garantirà ben 3 anni di aggiornamenti alle sue ammiraglie, non più due. Si tratta di una vera e propria Notizia bomba per chi possiede uno dei dispositivi supportati da questa nuova pianificazione ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Notizia bomba per i #SamsungGalaxyS10, #Note10 e altri top di gamma: aggiornamenti per 3 anni - GisellaPagano : ESCLUSIVO: Robert F. Kennedy Jr. lancia una nuova notizia bomba: Il vaccino contro il coronavirus di Bill Gates pag… - BRIGATA_M1G_RSM : Ragazzi, notizia bomba: la Nations League si giuocherà a porte chiuse! Pronti per il campeggio nella boscaglia! ?????… - gazzettaGranata : Di Marzio sgancia la bomba: possibile scambio Sirigu-Meret #TorinoFC #FVCG #SFT - _valegenni : Alla notizia che la prima bomba aveva raso al suolo Hiroshima Harry Truman reagì con entusiasmo, dichiarando: << Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizia bomba Falso allarme bomba a Trento Fatto brillare un pacco: all'interno c'era polvere bianca, forse droga l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Calciomercato Juventus, Sarri via? Rivelazione shock: “Ho una fonte certa”

Calciomercato Juventus – Ha veramente dell’incredibile l’ultima bomba esplosa riguardo il futuro di Sarri e del possibile successore: l’annuncio è clamoroso ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Attenzione: l’ul ...

Papa: solo senza armi nucleari può fiorire la pace

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 06 AGO - Nel 75° anniversario della prima bomba atomica esplosa su Hiroshima, Papa Francesco, in un messaggio indirizzato al Governatore della Prefettura della città nippo ...

Calciomercato Juventus – Ha veramente dell’incredibile l’ultima bomba esplosa riguardo il futuro di Sarri e del possibile successore: l’annuncio è clamoroso ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Attenzione: l’ul ...(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 06 AGO - Nel 75° anniversario della prima bomba atomica esplosa su Hiroshima, Papa Francesco, in un messaggio indirizzato al Governatore della Prefettura della città nippo ...