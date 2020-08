Maria De Filippi: “Sono stata a io a rivelare il segreto su Stefano De Martino” (Di giovedì 6 agosto 2020) Maria De Filippo e il segreto su Stefano De Martino Mentre Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati per la seconda volta, Maria De Filippi – la prima a lanciare la carriera del ballerino ad Amici – torna ai tempi lontani dell’inizio della storia tra i due. Durante l’edizione del 2012, infatti, quando De Martino era fidanzato con Emma Marrone, erano cominciate a circolare voci su una possibile liaison fra il ballerino e la showgirl argentina. A quel punto la conduttrice, molto legata ad Emma, ha preso la situazione in mano e, come confessato in un’intervista al settimanale “Gente”, prima ha parlato direttamente con De Martino, poi ha comunicato il triste messaggio alla cantante salentina: “Chiamai ... Leggi su tpi

