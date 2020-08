Manila Nazzaro e la cellulite: “No, è la bava del cane” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo Temptation Island, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro si sta godendo le vacanze assieme al compagno Lorenzo Amoruso e su Instagram condivide alcuni dei loro momenti insieme. Proprio alcune sue foto in costume da bagno hanno attirato lo sguardo attento dei suoi followers. “Thor, il mio bodyguard preferito”, scrive lei nella didascalia riferendosi al cane del suo fidanzato ritratto al suo fianco. Scorrendo tra i commenti si nota quello di Valeria Graci, l’attrice comica amica di Manila Nazzaro, che scrive: “Noto sempre della ritenzione idrica localizzata Manila… non ci siamo!!”. Ma c’è chi non coglie l’ironia e puntualizza che “l’invidia è una brutta bestia”. E allora anche Lorenzo Amoruso si è inserito nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

