John Boyega dimostra il suo amore per gli anime con il video Avatar: The Last Juice Drinker (Di giovedì 6 agosto 2020) John Boyega è un grande fan delle serie animate, come dimostra il divertente video condiviso online che ha intitolato Avatar: The Last Juice Drinker. John Boyega ha condiviso online un simpatico video girato con la sorella maggiore Grace intitolato Avatar: The Last Juice Drinker. Nel filmato il protagonista della saga di Star Wars dimostra il suo amore per gli anime sostenendo di aver visto troppe serie durante la quarantena. Il video si apre con Grace mostrata mentre beve usando una tazza di Attack on Titan prima dell'entrata in scena di John

Gli anime non sono più una passione di nicchia e John Boyega ne è la prova vivente. L’attore non ha mai nascosto il suo amore per gli anime, come del resto molte altre star. Da L’Attacco dei Giganti a ...

John Boyega dimostra il suo amore per gli anime con il video Avatar: The Last Juice Drinker

Il video si apre con Grace mostrata mentre beve usando una tazza di Attack on Titan prima dell'entrata in scena di John Boyega in versione Naruto e pronto a lottare contro la sorella. La giovane inizi ...

Gli anime non sono più una passione di nicchia e John Boyega ne è la prova vivente. L'attore non ha mai nascosto il suo amore per gli anime, come del resto molte altre star. Da L'Attacco dei Giganti a ...Il video si apre con Grace mostrata mentre beve usando una tazza di Attack on Titan prima dell'entrata in scena di John Boyega in versione Naruto e pronto a lottare contro la sorella. La giovane inizi