Istruzioni per perdersi, cimentandosi col gioco della Deriva (Di giovedì 6 agosto 2020) Spesso si considera la filosofia solo sotto forma di teoria, al contrario queste teorie quasi sempre hanno dei risvolti pratici, diventano prassi, comportamenti e molto spesso anche giochi. È il caso della Teoria della Deriva di Guy Debord, prassi nata all’interno di quello che era il movimento situazionista, con influenze surrealiste e dadaiste: la Teoria della Deriva è un modo di creare e affidarsi alla città, alle circostanze e agli spazi all’interno dei quali si decide di muoversi, di camminare.La Deriva, intesa da Debord, era un modo di comportarsi sperimentale vincolato agli avvenimenti della città: una tecnica aleatoria di spostamento, ovviamente non premeditata, se non nella decisione iniziale di farla avvenire, e ... Leggi su huffingtonpost

Spesso si considera la filosofia solo sotto forma di teoria, al contrario queste teorie quasi sempre hanno dei risvolti pratici, diventano prassi, comportamenti e molto spesso anche giochi. È il caso ...

Spesso si considera la filosofia solo sotto forma di teoria, al contrario queste teorie quasi sempre hanno dei risvolti pratici, diventano prassi, comportamenti e molto spesso anche giochi. È il caso ...