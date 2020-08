Gattuso confida nel senso di responsabilità di Insigne (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella giornata di ieri sono emerse notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Lorenzo Insigne in vista della sfida di Champions contro il Barcellona di sabato. Il capitano ha provato ad allenarsi e non sente più dolore, ma sarà solo l’allenamento di oggi a sciogliere ogni dubbio sulla possibilità di vederlo in campo. Al di là dell’esito degli esami strumentali, quello che conta è vederlo in campo e capire se può farcela, come riporta Repubblica, Gattuso infatti confida ovviamente nel senso di responsabilità del suo capitano. Il Barcellona è già troppo forte e sarebbe un suicidio affrontarlo con in campo un giocatore menomato in partenza. Ringhio vuole dare battaglia al Camp Nou e potrà farlo soltanto con una formazione in grande ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Gattuso confida nel senso di responsabilità di #Insigne Repubblica spiega che è chiaro che sarebbe un suicidio af… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso confida Gattuso confida nel senso di responsabilità di Insigne - ilNapolista ilnapolista Gattuso-Milik, rapporto compromesso! Il tecnico non lo ha preso in considerazione per Barcellona

Gennaro Gattuso non è intenzionato a prendere in considerazione Arek Milik per la gara di Champions League contro il Barcellona. La gara contro il Barcellona si avvicina a grandi passi, enorme attesa ...

Allarme Napoli, contro Messi serve un cambio di rotta

MILANO - Era il penultimo test prima della Champions e il Napoli lo ha fallito, ricadendo negli errori che lo hanno condizionato per quasi tutta la stagione. La prestazione degli azzurri a San Siro è ...

Gennaro Gattuso non è intenzionato a prendere in considerazione Arek Milik per la gara di Champions League contro il Barcellona. La gara contro il Barcellona si avvicina a grandi passi, enorme attesa ...MILANO - Era il penultimo test prima della Champions e il Napoli lo ha fallito, ricadendo negli errori che lo hanno condizionato per quasi tutta la stagione. La prestazione degli azzurri a San Siro è ...