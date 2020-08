Earthworm Jim 4, Sesame Street e tanti altri giochi annunciati da Intellivision per Amico System (Di giovedì 6 agosto 2020) Intellivision Entertainment LLC, pioniere e innovatore dell’industria dei videogame, ha annunciato nella serata di ieri importanti aggiunte al suo portfolio di giochi, insieme a nuove licenze e partnership retail per il suo Amico System, il moderno reboot dell’iconica console per videogiochi Intellivision, in arrivo ad aprile 2021. In un evento di stampa virtuale, il CEO Tommy Tallarico ha rivelato un ampio elenco di nuovi giochi Amico, tra cui Earthworm Jim 4 e Rigid Force Redux Enhanced.Intellivision ha anche fornito una varietà di aggiornamenti aziendali, tra cui una licensing partnerships con Mattel, Sesame Workshop e Usaopoly (The Op). La partnership di ... Leggi su gamerbrain

