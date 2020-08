Daisy Coleman | stuprata a 14 anni | ora si è suicidata (Di giovedì 6 agosto 2020) La povera Daisy Coleman, vittima di uno stupro e poi di tanti episodi di ingiustizia e di bullismo, ha commesso suicidio. Di lei si parlò su Netflix. Alla fine Daisy Coleman non ha retto. La ragazza che aveva subito uno stupro in passato si è suicidata. La notizia è giunta direttamente da sua madre, che … L'articolo Daisy Coleman stuprata a 14 anni ora si è suicidata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

