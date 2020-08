Cyberpunk 2077: annunciata la data del prossimo Night City Wire! (Di giovedì 6 agosto 2020) Il livestream dell'episodio 2 di Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077 è stato programmato per lunedì 10 agosto e rivelerà nuovi dettagli sui background, armi e altro.La notizia arriva dall'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077, che ha rivelato la data e l'ora di inizio dell'episodio 2 di Night City Wire, oltre a selezionare i dettagli di ciò che i fan possono aspettarsi."Unisciti a noi lunedì 10 agosto alle 18:00, su Twitch per l'episodio 2 di Night City Wire", si legge nel tweet. "Questa volta condivideremo i dettagli sui background, vi mostreremo i tipi di armi che userete nel gioco e discuteremo della trasformazione dei Refused in Samurai".Leggi altro... Leggi su eurogamer

