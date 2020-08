Condizioni incompatibili con il carcere, il 'boss' Bisogno proclama lo sciopero della fame (Di giovedì 6 agosto 2020) Esce di casa fuori dall'orario previsto: 'Papacchione' torna in carcere 25 July 2020 sciopero della fame per il ' boss ' Mario Bisogno, ex capo del clan omonimo ed ergastolano, con un passato nella ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Condizioni incompatibili Condizioni incompatibili con il carcere, il "boss" Bisogno proclama lo sciopero della fame SalernoToday Rapporto zoomafia 2020: in Campania più reati contro gli animali ma meno indagati

Combattimenti tra cani, macellazioni clandestine, corse clandestine di cavalli, pesca di frodo, traffico di fauna selvatica, traffico di cuccioli: sono i crimini contro gli animali gestiti dalla crimi ...

Troppi straordinari durante il lockdown Sindacati contro Bui

In tre mesi pagati ai dipendenti della Provincia 15 mila euro Le sigle: «Condizione incompatibile con il lavoro da casa» Più di 15 mila euro di straordinari erogati nei mesi di marzo, aprile e maggi ...

