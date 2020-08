Battesimi impartiti con la formula sbagliata, stop del Papa: 'Non sono considerati validi' (Di giovedì 6 agosto 2020) Il battesimo impartito usando la formula 'noi ti battezziamo' non è valido, è come se non fosse mai stato fatto. Lo ha stabilito la Congregazione per la Dottrina della Fede che contesta abusi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Battesimi impartiti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Battesimi impartiti