A fuoco l’Is Morus Relais l’hotel location di Temptation Island in Sardegna: si tratta di un attentato (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra qualche settimana dovrebbero iniziare in Sardegna le riprese della seconda edizione di questa stagione televisiva di Temptation Island. Il reality di Canale 5, come saprete, è ambientato in Sardegna. Alessia Marcuzzi sarà la padrona di questa della nuova edizione di Temptation Island ma non è detto che la “storica” location del reality, sarà la stessa. Purtroppo dalla Sardegna arrivano pessime notizie: questa notte l’Is Morus Relais, hotel che ospita la trasmissione Temptation Island è andata a fuoco, o meglio una parte dell’hotel si è incendiata. Per fortuna non ci sono state conseguenze ... Leggi su ultimenotizieflash

