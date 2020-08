Violentata e gettata in un pozzo a 14 anni: la storia di Lorena Cultraro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Violentata e gettata in un pozzo a 14 anni. Il 13 maggio 2008 i vigili del fuoco estraggono da un pozzo nelle campagne di Caltanissetta il corpo martoriato di una giovane donna. È Lorena Cultraro, studentessa 14enne di ragioneria scomparsa due settimane prima da Niscemi. Qualcuno l’ha Violentata, presa a botte e strangolata. I suoi assassini si nascondono nella cerchia della ragazza e hanno 15, 16, e 17 anni. Prendete un paese dell’entroterra nisseno, tre bravi ragazzi di famiglia popolare di 16, 15 e 17 anni e spostate il calendario indietro all’anno 2008. Siamo a Niscemi, un’ora da Caltanissetta, dove tra una sagra e una passeggiata in piazza i protagonisti della storia, ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Violentata gettata Fugge di casa a otto anni: violentata e uccisa da due coniugi L'Unione Sarda.it Donna incinta aggredita, gettata a terra da rapinatore tunisino: preso

Il fatto è avvenuto in viale Monte Kosica ieri sera alle 20. Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di bloccarlo Violenta aggressione ai danni di una donna incinta ieri a Modena. Il fatto è ...

CRONACA METEO. Irrompono VIOLENTI TEMPORALI al NORD con GRANDINE e COLPI di VENTO. Altri INTENSI FENOMENI in giornata. I dettagli

SITUAZIONE. Il campo di alta pressione che da giorni protegge l'Europa centro-meridionale e l'Italia e che ha favorito tempo in prevalenza stabile e clima molto caldo inizia a perdere colpi, sotto la ...

Il fatto è avvenuto in viale Monte Kosica ieri sera alle 20. Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di bloccarlo Violenta aggressione ai danni di una donna incinta ieri a Modena. Il fatto è ...SITUAZIONE. Il campo di alta pressione che da giorni protegge l'Europa centro-meridionale e l'Italia e che ha favorito tempo in prevalenza stabile e clima molto caldo inizia a perdere colpi, sotto la ...