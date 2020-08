Urbino, terribile incidente: 52enne muore travolto da un trattore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un operaio di 52 anni, Paolo Gostoli, di Belforte all’Isauro (Pesaro-Urbino), è morto questa mattina travolto da un trattore: ecco la dinamica dell’incidente. Stava lavorando nell’azienda Montefeltro foraggi, a Sassocorvaro (Pesaro-Urbino) quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato agganciato e travolto da un trattore, che pare non si sia accorto della presenza … Leggi su viagginews

Un operaio di 52 anni, Paolo Gostoli, di Belforte all’Isauro (Pesaro-Urbino), è morto questa mattina travolto da un trattore: ecco la dinamica dell’incidente. Stava lavorando nell’azienda Montefeltr ...

Terribile schianto in moto Muore un giovane papà

Uno schianto che non gli ha lasciato scampo. La sua moto, una Ducati da strada, si è scontrata ieri mattina contro un furgone cassonato. L’incidente è avvenuto lunga la provinciale Fogliense, esattame ...

