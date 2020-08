Un incrocio tra mondo virtuale e vita reale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Net, o meglio si firma così, vive da qualche parte in Spagna, sono i primi anni duemila. Quasi ogni giorno scrive una mail a Marina, figura misteriosa, una ex amante, un’amica. Marina che riceve (se riceve) e non risponde mai. Marina che esiste o forse non esiste. Quotidianamente, Net, apre finestre della sua vita e passa tutto a Marina. Sono gli anni in cui internet sta cominciando a dominare, piano piano sta diventando parte integrante delle nostre giornate. Al tempo “Vado al bar” comincia ogni tanto a essere sostituito da “Vado su internet”.Questi sono i presupposti di La vita alla finestra (Einaudi 2020, traduzione di Silvia Sichel), romanzo dello scrittore argentino Andrés Neuman, uscito per la prima volta nel 2002 e in nuova edizione – rivista dall’autore – nel 2016; ed ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Un incrocio tra mondo virtuale e vita reale - CCISS_Ministero : SS20 Del Colle Di Tenda E Di Valle Roja fine tratto chiuso causa lavori per costruzione nuovo tunnel di tenda tra S… - aleraccuglia : Buongiorno @CadelboscoSopra la realizzazione di un area giochi nel parco sito all’incrocio tra Sp40 e via #Ghandi è… - ari_hill93 : @SaryOtto Quando è nata mia sorella sono diventata un incrocio tra un hooligan e un black bloc. Seriamente odiavo m… - valle_paolo : È il 5 agosto del 1914 e ci troviamo a Cleveland (Ohio), all'incrocio tra la East 105th Street e la Euclid Avenue.… -

Ultime Notizie dalla rete : incrocio tra Scontro fra tre auto all'incrocio nella notte: feriti trasportati in ospedale TorinoToday La prova Getafe, l’Inter e Conte a caccia di futuro e dell’Europa

Nella quasi sempre fatale Gelsenkirchen, dove una capocciata di Taribo West rappresenta ancora l'unica eccezione da pareggio nei tre incroci con lo Schalke 04, l'Inter seconda in campionato con 82 pun ...

Un incrocio tra mondo virtuale e vita reale

Suo padre e sua madre si ignorano da anni, forse da sempre. Sua sorella più piccola di lui ma più saggia, si muove provocatoria tra la sua camera e il salotto. Più sveglia e più saggia di lui, ...

Nella quasi sempre fatale Gelsenkirchen, dove una capocciata di Taribo West rappresenta ancora l'unica eccezione da pareggio nei tre incroci con lo Schalke 04, l'Inter seconda in campionato con 82 pun ...Suo padre e sua madre si ignorano da anni, forse da sempre. Sua sorella più piccola di lui ma più saggia, si muove provocatoria tra la sua camera e il salotto. Più sveglia e più saggia di lui, ...