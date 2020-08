Traffico Roma del 05-08-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno da Simone Cerchiara sulla via Tiburtina Traffico intenso e disagi all’altezza della stazione in direzione Ponte Mammolo la chiusura del tratto Urbano della A24 provoca da alcuni giorni ripercussioni disagi soprattutto verso la tangenziale a causa della chiusura all’altezza di Tor Cervara in realtà è aperta la complanare ma è dove ci sono inevitabili code tratto Urbano dell’a24 che è chiuso anche Verso il raccordo in questo caso dalla tangenziale a via Fiorentini terminati invece da poco i lavori in via di Tor Bella Monaca nella zona di Torre in strada ora aperta È percorribile Ma ci sono altre chiusure vicino al Villaggio Olimpico chiuso viale Tiziano chiusura verso Ponte Milvio ed è chiusa la via del Mare in direzione chiuso il tratto tra via di Mezzocammino e via ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - viabilitasdp : 13:42 #A25 Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona - CentiTiberio : @Ettore_Ribaudo @GiuseppeConteIT Quando mai hai visto riparare le strade a Roma di notte per non interrompere il tr… - NicolaConcilio : RT @rep_roma: Via del Mare chiusa e Roma-Lido interrotta e poi riaperta dopo rogo a Tor di Valle: traffico e passeggeri assembrati [di VALE… - Paola55459402 : RT @rep_roma: Via del Mare chiusa e Roma-Lido interrotta e poi riaperta dopo rogo a Tor di Valle: traffico e passeggeri assembrati [di VALE… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Rapinarolex a Roma, il gip concede i domiciliari a Salvatore Arillo

Si era reso irreperibile fino ad inizio giugno. Ieri Salvatore Arillo ha ottenuto i domiciliari. Il gip di Roma ha accolto le argomentazioni difensive del legale dell’uomo, l’avvocato Antonio Rizzo, c ...

Oipa: “Sulle botticelle nulla di fatto, a Roma i cavalli restano in strada”

«Questa è l'ennesima estate che ci vede costretti a stigmatizzare il comportamento dell'attuale amministrazione capitolina» perché sulla questione delle 'botticelle' «promesse e annunci sono le uniche ...

Si era reso irreperibile fino ad inizio giugno. Ieri Salvatore Arillo ha ottenuto i domiciliari. Il gip di Roma ha accolto le argomentazioni difensive del legale dell’uomo, l’avvocato Antonio Rizzo, c ...«Questa è l'ennesima estate che ci vede costretti a stigmatizzare il comportamento dell'attuale amministrazione capitolina» perché sulla questione delle 'botticelle' «promesse e annunci sono le uniche ...