Superbonus 110%: asseverazione, modulistica e pratiche obbligatorie per ottenerlo (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ stato firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio: in sostanza per il Superbonus 110%. Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’agevolazione che porta al 110% la percentuale di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre ... Leggi su leggioggi

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione per Superbonus, Sismabonus ed eco ...

Superbonus, fimato il decreto Asseverazioni, moduli e testo sul sito del MISE

i requisiti tecnici degli interventi che possono usufruire del Superbonus e del Sismabonus al 110%. Qui di seguito le principali caratteristiche dell'asseverazione e quindi del contenuto del modulo ...

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell'asseverazione per Superbonus, Sismabonus ed eco ...i requisiti tecnici degli interventi che possono usufruire del Superbonus e del Sismabonus al 110%. Qui di seguito le principali caratteristiche dell'asseverazione e quindi del contenuto del modulo ...