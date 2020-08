Somiglianza tra Anna Boschetti e Roberta Bonanno (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Somiglianza tra Anna Boschetti di Temptation Island 7 e l’ex cantante di Amici Roberta Bonanno (da Twitter) Che ne pensate? (L’immagine di ... Leggi su isaechia

savvucciu : L'associazione nazionale ciechi smentisce, ufficialmente, che chi ha affermato la somiglianza tra il ministro e l'i… - ImlnIovewithLou : @TipaDi_Liamo AHAAHHAHA e lì potremo riusare la frase sulla somiglianza tra idoli e fan - giustizieraa : quì per farvi vedere la pazzesca somiglianza tra Matty della 3 gen di skins e Rosa Chemical, y’all #tiziaparty… - xxvii2707 : Ma allora non sono l'unica ad aver pensato alla somiglianza tra Bellamy e Diego Hargreeves #TheUmbrellaAcademy #The100 - BusattaFabio : @mihirdjin Io trovo una certa somiglianza tra l'esplosione avvenuta a Beirut e questa -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Louis o George? La somiglianza tra i due principini è incredibile L'HuffPost Nitrato d’ammonio, che cos’è e perché è esplosivo

Siamo nel 1917 nel pieno della Prima guerra mondiale. Quasi centotré anni esatti dopo il nome di Halifax torna a rimbalzare sui social e sui media per la drammatica somiglianza tra l’esplosione di ...

Fu il ghiaccio, non l'acqua, a scolpire le maestosi valli di Marte, secondo uno studio

Una nuova ricerca pubblicata su Nature Geoscience suggerisce che molte delle valli del Pianeta Rosso siano state scavate da ghiacciai e non dai fiumi. Questo nuovo studio mette in dubbio una teoria pr ...

Siamo nel 1917 nel pieno della Prima guerra mondiale. Quasi centotré anni esatti dopo il nome di Halifax torna a rimbalzare sui social e sui media per la drammatica somiglianza tra l’esplosione di ...Una nuova ricerca pubblicata su Nature Geoscience suggerisce che molte delle valli del Pianeta Rosso siano state scavate da ghiacciai e non dai fiumi. Questo nuovo studio mette in dubbio una teoria pr ...