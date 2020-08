Serie B, Frosinone in semifinale: Cittadella ko al 121′ (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Frosinone passa in semifinale dei playoff di Serie B battendo il Cittadella allo scadere dei tempi supplementari: decide Ciano Il Frosinone accede alle semifinali dei playoff di Serie B superando il Cittadella per 3-2. Decisiva la rete di Ciano nel recupero del secondo tempo supplementari, a un passo dalla lotteria dei calci di rigore. La doppietta di Diaw viene smorzata nel primo tempo dal gol ospite di Salvi. Nella ripresa, Dionisi fa 2-2 e permette al Frosinone di restare in corsa, fino a chiudere il match al 121′. Prossimo step verso la Serie A contro il Pordenone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

