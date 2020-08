Piero Chiambretti dopo la paura Coronavirus: “Riparto dal calcio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuova trasmissione televisiva per il noto conduttore Piero Chiambretti dopo la paura Coronavirus: “Lascio #CR4 e riparto dal calcio”. dopo la paura legata al Coronavirus, da cui è stato contagiato, e la morte della mamma per la stessa malattia, Piero Chiambretti aveva spiegato in un’intervista di non sapere se sarebbe ritornato in televisione. Adesso però … L'articolo Piero Chiambretti dopo la paura Coronavirus: “Riparto dal calcio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MicheleSpione1 : Su #italia1 in concomitanza col il ritorno della serie a, il 20 settembre ritorna #pressing in seconda serata con G… - zazoomblog : Piero Chiambretti Coronavirus: «Lavorare una medicina. La morte di una madre la fine di un film» - #Piero… - GossipItalia3 : Piero Chiambretti, Coronavirus: «Lavorare una grande medicina. La morte di una madre la fine di un film»… - zazoomblog : Tiki Taka a Piero Chiambretti: il conduttore aostano racconta come sarà il suo talk con il calcio al centro del vil… - MondoTV241 : Piero Chiambretti parla di Tika Taka: “Non stravolgerò la trasmissione, cercherò di far risaltare i valori del calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti Piero Chiambretti, la morte e quel dolore atroce da sopportare YouMovies Piero Chiambretti dopo la paura Coronavirus: “Riparto dal calcio”

Dopo la paura legata al Coronavirus, da cui è stato contagiato, e la morte della mamma per la stessa malattia, Piero Chiambretti aveva spiegato in un’intervista di non sapere se sarebbe ritornato in t ...

Palinsesti Mediaset autunno 2020, ecco quando iniziano i programmi

Tiki Taka andrà in onda in concomitanza con la partenza del campionato di serie A 2020-2021, fissata per il momento al 19 settembre, il lunedì in seconda serata con la conduzione affidata a Piero ...

Dopo la paura legata al Coronavirus, da cui è stato contagiato, e la morte della mamma per la stessa malattia, Piero Chiambretti aveva spiegato in un’intervista di non sapere se sarebbe ritornato in t ...Tiki Taka andrà in onda in concomitanza con la partenza del campionato di serie A 2020-2021, fissata per il momento al 19 settembre, il lunedì in seconda serata con la conduzione affidata a Piero ...