"Oggi qui c'è stato un grande lutto": lo strazio di Pierluigi Diaco su Rai 1 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dolore a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Dolore e commozione nella puntata in onda mercoledì 5 agosto. Già, perché se ne è andato il maestro Sergio Zavoli, una colonna della Rai. E Diaco lo ha ricordato, commosso, in apertura di trasmissione: "Oggi qui c'è stato un grande lutto - ha premesso -. Oggi è morto Sergio Zavoli, il più grande giornalista radiotelevisivo, il maestro di tanti giornalisti. è stato un vero gentiluomo dell'informazione italiana", ha sottolineato il conduttore. Dunque a Io e Te è stata proposta una serie di contributi video relativi ... Leggi su liberoquotidiano

s_parisi : Quando si torna a discutere di errori giudiziari, ingiusta detenzione e responsabilità civile, c'è sempre una reazi… - ilfoglio_it : La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre - repubblica : Oggi su Rep: ?? Gori: 'Il Pd può puntare al Nord se parla del mondo del lavoro. Qui la Lega mostra le sue crepe' [di… - lemurinviaggio : RT @EvolutionTravel: Oggi ti salutiamo dalla spiaggia di #Pollara, sull'isola di #Salina, un paradiso di sabbia e ciottoli bagnato da acque… - Lorenzo81006783 : RT @ilfoglio_it: La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi qui Coronavirus Toscana, il bollettino Covid di oggi 5 agosto: 11 nuovi casi LA NAZIONE In gara la progettazione del nuovo Pronto Soccorso di Campostaggia

Barberino Tavarnelle (Firenze), 3 agosto 2020 - “Una notizia positiva per un intervento importante per le nostre comunità”. E' questo il commento dei sindaci di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, ...

Pierluigi Diaco, l'annuncio addolorato a Io e Te: «Oggi qui c'è stato un grande lutto...». Commozione in studio

Pierluigi Diaco, l'annuncio addolorato a Io e Te: «Oggi qui c'è stato un grande lutto...». Commozione in studio. In apertura di programma, il conduttore del salotto di Rai1 ha dato un triste annuncio ...

Barberino Tavarnelle (Firenze), 3 agosto 2020 - “Una notizia positiva per un intervento importante per le nostre comunità”. E' questo il commento dei sindaci di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, ...Pierluigi Diaco, l'annuncio addolorato a Io e Te: «Oggi qui c'è stato un grande lutto...». Commozione in studio. In apertura di programma, il conduttore del salotto di Rai1 ha dato un triste annuncio ...